Levent Tüzemen: "Galatasaray'ın gençleri Avrupa için hazır değil"

UEFA Avrupa Ligi gruplarında ilk maçına Lazio karşısında çıkacak olan Galatasaray'da ilk 11 şekilleniyor. Gençlerin ağırlıklı olarak 11'de olacağı tahmin edilirken Levent Tüzemen bazı oyuncuların henüz hazır olmadığını ancak 2 oyuncu için vitrin değerinde bir maç olacağını sözlerine ekledi. | Galatasaray spor haberleri (Gs spor haberi)

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