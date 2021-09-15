Galatasaray Lazio maçı öncesi Fatih Terim: Takımıma güveniyorum

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. "Takımıma güveniyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli'nin İtalyan ekibiyle oynanacak maça yetişip yetişmeyecekleriyle ilgili "Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hem Feghouli hem Emre'yi tekrar deneyeceğiz." şeklinde konuştu. İşte Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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