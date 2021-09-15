15 Eylül 2021, Çarşamba
BİZE ULAŞIN
Video bittiğinde sonraki videoya geç
Galatasaray Lazio maçı öncesi Fatih Terim: Takımıma güveniyorum
UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk edecek. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, maç öncesinde açıklamalarda bulundu. "Takımıma güveniyorum" diyen deneyimli teknik adam, "Sakatlıkları bulunan Emre Kılınç ve Sofiane Feghouli'nin İtalyan ekibiyle oynanacak maça yetişip yetişmeyecekleriyle ilgili "Her oyuncuya ihtiyacımız var. Hem Feghouli hem Emre'yi tekrar deneyeceğiz." şeklinde konuştu. İşte Fatih Terim'in açıklamalarının tamamı... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
15.09.2021
DİĞER
EN ÇOK İZLENENLER
- G.Saray'da Marcao kararı! Lazio maçında oynayacak mı?
- Andreas Beck A Spor'a konuştu! "Umarım Beşiktaş kazanır"
- G.Saray Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı
- Beşiktaş Yöneticisi Hakan Daltaban A Spor'a konuk oldu!
- Fırtına'ya Dorukhan Toköz müjdesi!
- G.Saray Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı
- Beşiktaş Yöneticisi Hakan Daltaban A Spor'a konuk oldu!
- Beşiktaş'ta N'Koudou Dortmund karşısında forma giyemeyecek!
- "Erling Haaland'ı durdurmanın formülü..."
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe hazırlık maçı: Fenerbahçe - PEC Zwolle maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Ücretli mi? | FB maçı
- Galatasaray son saniyeye kadar! Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- Galatasaray maçı: Galatasaray - PSV Eindhoven maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi? Bilet fiyatları ne kadar?
- Tokyo Olimpiyatları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 2020 Tokyo Olimpiyatları’na Türkiye’den hangi sporcular katılacak? İşte tüm detaylar...
- Fenerbahçe U19 - Trabzonspor U19 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | U19 Gelişim Ligi
- Ukrayna - İngiltere EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Avrupa Şampiyonası EURO 2020
- Son dakika spor haberleri: Trabzonspor transfer çalışmalarına devam ediyor! Ezgjan Alioski, Alexander Sörloth, Milan Rodic... | Ts haberleri
- Son dakika spor haberleri: Fenerbahçe transfer listesini güncelledi! Jerome Boateng, Kolarov, David Luiz ve Arnaut Danjuma...
- İtalya - Avusturya EURO 2020 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 son 16 turu
- Portekiz - Fransa EURO 2020 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? | EURO 2020 Avrupa Şampiyonası