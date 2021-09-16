16 Eylül 2021, Perşembe
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Son dakika spor haberi | Nevzat Dindar Galatasaray'ın gençlerine değindi
UEFA Avurpa Ligi gruplarında temsilcimiz Galatasaray evinde İtalyan devi Lazio'yu konuk edecek. 19:45'te başlayacak olan maçın öncesinde Galatasaray'ın genç oyuncularını değerlendiren Nevzat Dindar "Bu takımın özgüvene ihtiyacı var" dedi. Nevzat Dindar ayrıca Morutan'ın vereceği performansın öneminden bahsetti. | Galatasaray spor haberleri (Gs spor haberi)
16.09.2021
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