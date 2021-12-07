Lazio-Galatasaray maçında Atalanta Mostafa Mohamed'i izleyecek! Resmi teklif ve transfer...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray deplasmanda İtalyan ekibi Lazio'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılıların liderlik için sahaya çıkacağı maç öncesi flaş bir transfer gelişmesi yaşandı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Atalanta'nın kulüp yetkilisinin Lazio-Galatasaray maçında Mostafa Mohamed'i izleyeceğini ve sözlü teklifin resmi teklife dönüşebileceğini belirtti. Çorlu, "Atalanta'nın çok ciddi şekilde Mohamed'le ilgilendiğini biliyorum. Önümüzdeki günlerde Galatasaray önce Mohamed'in bonservisini alacak sonra satacak bir model uygulayabilir. G.Saray bir dönem almayı bile düşünmüyordu ama 4 milyon Dolar opsiyonu kullanıp 8-10 milyon Euro bedelle satabilir." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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