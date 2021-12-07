GALATASARAY HABERLERİ: Cimbom'daki ayrılığı böyle açıkladı! "Yüzde 100 gidecek"

Spor Toto Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde ise namağlup yoluna devam ediyor. Sarı-kırmızılılar için devre arası transfer döneminin yaklaşmasıyla birlikte birçok iddia da ortaya atıldı. A Spor yorumcusu Savaş Çorlu, Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. Çorlu, "Onyekuru transferi gerçekleşirse benim için gerçekten sürpriz olur. Assunçao ise aslında Falcao'nun gönderilmesinden kaynaklanan bir transfer. Falcao'yu G.Saray'a getiren menajerin, Assunçao'yu önermesiyle birlikte gerçekleşen bir transferdi. Devre arasında yüzde 99 değil yüzde 100 yollar ayrılacak. Bir transfer yapılacaksa bir 6 numara öncelik olacak." dedi. | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

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