GALATASARAY HABERLERİ: Fatih Terim'den sürpriz sistem değişikliği! Lazio maçında...

UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son maçında Galatasaray deplasmanda Lazio'ya konuk olacak. Sarı-kırmızılılar bu maçtan puan veya puanlar alması halinde son 16 turuna direkt katılım elde edecek. Son gelişmeleri A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Sezon başından beri en iyi oyunculardan olan Cicaldau'nun olmaması büyük dezavantaj. Fatih Terim de ona göre bir kadroyla çıkacaktır. Lazio deplasmanında Terim 4+6+0 sistemiyle, kalabalık orta sahayla Halil Dervişoğlu'nun forvet ama orta sahaya destek vereceği şekilde olabilir. Tek hedef lider gidip lider dönmek olacak." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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