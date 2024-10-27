Hamza Hamzaoğlu: Galatasaray'ı avantajlı görüyorum
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında dev derbide Galatasaray ve Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Büyük mücadele öncesi bir dönem Galatasaray Teknik Direktörlüğü yapan Hamza Hamzaoğlu, A Spor'a derbiyi değerlendirdi. İşte detaylar...
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