24 Nisan 2021, Cumartesi
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Galatasaraylı o isimlerle ilgili olay sözler! "Tatmin edici işler yapmıyorlar"
Son dakika spor haberleri... A Spor yorumcusu Taner Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında oynanacak Antalyaspor - Galatasaray maçını Sabah Sporu programında değerlendirdi. Karaman, "Galatasaray kulübesi form olarak tatmin edici işler yapamıyor." dedi.
24.04.2021
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