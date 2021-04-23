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Canlı yayında çarpıcı tespit! "Fatih Terim güçlüyse Galatasaray..."

Süper Lig'de 8'de 8 yapan Galatasaray liderlik koltuğuna otursa da, sonrasında çıktığı 8 maçta ise sadece 2 galibiyet alabildi ve 3. sıraya geriledi. A Spor yorumcusu Mehmet Ayan, sarı-kırmızılılardaki kötü gidişatı değerlendirdi. Ayan, "Fatih Terim güçlü olduğu zaman Galatasaray da güçlü olur, Terim şu an güçlü değil." ifadelerini kullandı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
23.04.2021
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