Galatasaray'dan Icardi açıklaması! Fenerbahçe derbisini kaçıracak mı?
Son dakika spor haberi: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 4. hafasında Adana Demirspor'a konuk oldu. Bu mücadelede Mauro Icardi sakatlık yaşadı. Cimbom konu ile ilgili açıklama yaparken, A Spor muhabiri Emre Kaplan ise detayları aktardı.
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