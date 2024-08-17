Galatasaray'da Icardi'nin iptal edilen golünden önce faul var mı?
Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray deplasmanda Tümosan Konyaspor'u 2-1 mağlup etti. Mücadelede Mauro Icardi'nin attığı gol, VAR incelemesi sonucu faul gerekçesiyle iptal edildi. A Spor yorumcuları Levent Tüzemen, Mustafa Çulcu ve Reha Kapsal, bu pozisyonu yorumladı. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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