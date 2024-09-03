G.Saray'ın yeni transferi Osimhen, İstanbul'da!
Galatasaray, bonservisi İtalyan ekibi Napoli'de olan Nijeryalı golcü Victor Osimhen'in kiralık transferini KAP'a bildirdi. Sarı kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in geçici transferi konusunda futbolcu ve kulübü SSCN Napoli SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır." denildi. İSTANBUL'A GELDİ Osimhen, sağlık kontrollerinden geçmek ve sözleşme imzalamak üzere gece geç saatlerde İstanbul'a geldi.İşte Nijeryalı yıldızın İstanbul'daki ilk görüntüleri...
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