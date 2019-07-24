24 Temmuz 2019, Çarşamba
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Galatasaray'dan flaş Falcao açıklaması!
Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor’a flaş açıklamalarda bulundu.
24.07.2019
Galatasaray Asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, A Spor'a flaş açıklamalarda bulundu. Galatasaray'ın transfer gündemine dair özel açıklamalarda bulunan Albayrak, "Tek hedefimiz Mbaye Diagne'yi satmak. Şu anda Diagne'ye 8 kulüp talip oldu." ifadelerinikullandı. Albayrak, Radamel Falcao transferiyle ilgili ise; "Falcao ile temasımız var ancak bir anlaşma yok" ifadelerini kullandı.
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