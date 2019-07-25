25 Temmuz 2019, Perşembe
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Diagne için en yüksek teklif 9.5 milyon €
Galatasaray ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın "8 teklif bulunuyor" dediği ve bonservisinden en az 13 milyon euro beklediği Mbaye Diagne için sarı kırmızılı ekibe gelen en yüksek teklifin 9.5 milyon euro olduğu ortaya çıkrı.
25.07.2019
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