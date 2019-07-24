24 Temmuz 2019, Çarşamba
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"Terim'in ilgisi beni Galatasaray'a getirdi"
Galatasaray'ın Fenerbahçe'den transfer ettiği Şener Özbayraklı, sarı kırmızılı takıma gelerek doğru bir karar verdiğini söyledi...
24.07.2019
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