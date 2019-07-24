24 Temmuz 2019, Çarşamba

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Diagne için en yüksek teklif 9.5 milyon euro

Galatasaray'ın bonservisinden en az 13 milyon euro beklediği Diagne için, sarı kırmızılı takıma gelen en yüksek teklifin  9.5 milyon euro olduğu ortaya çıktı...
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