28 Haziran 2021, Pazartesi
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Son dakika Galatasaray haberi: Canlı yayında çok çarpıcı sözler! "Henry Onyekuru'dan başka oyuncu mu yok?"
A Spor yorumcusu Serkan Korkmaz, canlı yayında Galatasaray'ın gündemini değerlendirdi. Korkmaz, sarı kırmızılıların Monaco ile pazarlıklarını sürdürdükleri Henry Onyekuru için, "Başka oyuncu mu yok? Kaç kere gidip geldi? Bu dördüncü mü olacak?" ifadelerini kullandı. Belhanda hakkında da konuşan Korkmaz, "Sakın öyle bir gaflete düşmesinler" dedi. İşte o sözler... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)
28.06.2021
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