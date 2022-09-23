GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Türk statüsünde oynayabilir mi? Canlı yayında açıkladı
Galatasaray'da gündemde Yusuf Demir konusu olmaya devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcula ilgili son noktayı A Spor yorumcudu Hüseyin Özkök koydu. Özkök, "Yusuf'un Türk statüsünde oynama şansı hiç yok. TFF gelecek sezon için uyguladığı kuralı kaldırırsa Yusuf bu statüde oynayabilir." dedi.
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