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GALATASARAY HABERLERİ | Yusuf Demir Türk statüsünde oynayabilir mi? Canlı yayında açıkladı

Galatasaray'da gündemde Yusuf Demir konusu olmaya devam ediyor. 19 yaşındaki futbolcula ilgili son noktayı A Spor yorumcudu Hüseyin Özkök koydu. Özkök, "Yusuf'un Türk statüsünde oynama şansı hiç yok. TFF gelecek sezon için uyguladığı kuralı kaldırırsa Yusuf bu statüde oynayabilir." dedi.

23 Eylül 2022 | 09:15
VİDEO DEVAM EDİYOR

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