Galatasaray'da 2 maçlık özel plan
Bu isimlerin başında Andone geliyor. Radamel Falcao'nun sakatlığı sonrası 11'de şans bulan Rumen golcü, attığı 2 gol ve sergilediği mücadeleci futbolla Terim'den tam not aldı. Andone'nin Devler Ligi'ndeki Real Madrid mücadelesinde de 11'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor. Falcao'nun oynayacak duruma gelse dahi zorlu Real Madrid sınavına yedek kulübesinde başlayacağı öğrenildi.
Sivasspor maçında verilen şansı iyi değerlendiren bir diğer isim Emre Mor oldu. Hücum hattına hareketlilik getiren Emre'nin performansı teknik heyeti memnun etti. Hafif ağrıları bulunan Feghouli, yetişmesi durumunda Real Madrid maçında 11'de sahaya çıkacak. Aksi halde Fatih Terim, yine Emre Mor'a şans verecek.
Terim, Real Madrid karşısında sol bekte Sivasspor maçında şans verdiği Emre Taşdemir'in yerine tercihini tecrübesi nedeniyle Yuto Nagatomo'dan yana kullanacak.Tecrübeli teknik adamın orta sahada da Jean Michael Seri'yi oynatması bekleniyor.
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