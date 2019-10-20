Galatasaray 5 maç sonra kazandı

Galatasaray 5 maç sonra kazandı... Sivasspor'u 3-2 mağlup eden sarı kırmızılılar, 13 Eylül'den beri süren galibiyet hasretini sonlandırdı. Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa'yı yendikten sonra 5 maç üst üste kazanamamıştı... Sarı-kırmızılılar, bu süreçte ligde BtcTurk Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği ile Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge berabere kalırken, Paris Saint-Germain'e ise mağlup olmuştu.

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki yenilmezlik serisini 40 maça çıkardı...

Sarı kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşamıştı. Bu mücadeleden sonra evinde 40 lig maçına çıkan Galatasaray, 33 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Sivasspor karşılaşmasında Rumen forvet Florin Andone de, sarı-kırmızılı forma altında golle tanıştı...

İngiltere'nin Brighton takımından kiralanan 26 yaşındaki oyuncu, iki golle Galatasaray'ın galibiyetinde büyük rol oynadı. Andone ayrıca 40 maçlık yenilmezlik serisinde Galatasaray'ın 100. golü kaydeden isim oldu.