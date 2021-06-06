Galatasaray'a sert Fatih Terim eleştirisi! "Köklü kulüplerin alternatifleri olması lazım"

Galatasaray Başkan Adayı Yiğit Şardan, teknik direktör Fatih Terim'in seçim malzemesi yapılmasına tepki göstererek "Başkan mı seçeceğiz yoksa teknik direktör mü?" dediği kaydedildi. A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan Spor Ajansı programında Galatasaray'daki seçim sürecini değerlendirdi. Alpaslan, "Yarın bir gün Fatih Terim ayrıldığı zaman Galatasaray hoca mı bulamayacak? Bu çok doğru bir söylem. Köklü kulüplerin tek kişileri değil, alternatifleri olması lazım." şeklinde konuştu. | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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