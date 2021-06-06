Son dakika transfer haberleri: Galatasaray 2 yıldızla anlaştı! O tarihten sonra...

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Sabah Sporu programında Galatasaray'ın transfer gündemini değerlendirdi. "Bonservisli transferler konusunda somut hamleleri temmuz ayında bekliyorum" diyen Özcan; Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'le anlaşma sağlandığını, Ömer Bayram'la sözleşme uzatıldığını ve sıradaki ismin de Emre Akbaba olduğunu söyledi. | Son dakika Galatasaray transfser haberleri (GS spor haberi)

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