Son dakika spor haberi: Galatasaray'da dev transfer harekatı! Falcao, Feghouli, Diagne, Luyindama, Alex Moreno...

Galatasaray'da başkan ve hoca belirsizliği olmasına rağmen transfer harekatı bir yandan sürüyor. A Spor muhabirlerinden Emre Kaplan, sarı kırmızılıların Falcao, Feghouli ve Diagne ile yollarını ayırmak istediğini, Luyindama'ya ise teklif beklediğini ifade etti. Öte yandan Galatasaray'ın Alex Moreno için girişimleri olduğunu da açıkladı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberi (GS haberleri)

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