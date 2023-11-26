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Galatasaray yönetimi hakem hataları ile ilgili olağanüstü toplantı kararı aldı!

Galatasaray yönetimi, yaşanan hakem hataları nedeniyle yarın saat 13:00'da olağanüstü toplantı kararı aldı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri

26 Kasım 2023 | 22:53
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