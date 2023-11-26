Galatasaray yönetimi hakem hataları ile ilgili olağanüstü toplantı kararı aldı!
Galatasaray yönetimi, yaşanan hakem hataları nedeniyle yarın saat 13:00'da olağanüstü toplantı kararı aldı. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. | Galatasaray haberleri
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:47
G.Saray olağanüstü toplantı kararı aldı! 26 Kasım 2023 | 12:00
00:53
"Kerem Aktürkoğlu Zaha'yı kesemez" 26 Kasım 2023 | 12:00
00:35
Erman Toroğlu: Her şeyi yapıyor! 25 Kasım 2023 | 12:00
02:02
Bir devir sona mı eriyor? G.Saray'dan Muslera kararı 23 Kasım 2023 | 12:00
02:32
Canlı yayında flaş sözler: Galatasaray ve PFDK... 18 Kasım 2023 | 12:00
02:01
"O oyuncudan performans alamıyor" 17 Kasım 2023 | 12:00
01:50
"Bir türlü çözüm bulamadılar" 16 Kasım 2023 | 12:00
02:56
Ndombele kulübede çikolata yedi mi? 15 Kasım 2023 | 12:00