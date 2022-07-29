GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ - Aslan'a bir orta saha daha! O tarihi canlı yayında verdi
Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, sarı kırmızılı ekibin Midtsjö transferinin ardından bir orta saha daha transfer edeceğini ve o tarihi açıkladı. İşte o sözler...
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