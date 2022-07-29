GALATASARAY HABERLERİ - Dinçer Azaphan'dan sponsorluk açıklaması!
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın yeni sponsorlarından Tunç Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Dinçer Azaphan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Azaphan, "Şanlı dört yıldızlı formamızın üzerinde şirketimin logosunu görünce çok duygulandım. Kolda, dizde veya omuzda hiç fark etmez. Kramponun altında bile olsa ben o onuru her zaman kulübümle paylaşırım." dedi. (GS spor haberi)
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