Galatasaray Başkanı Dursun Özbek açıklamalarda bulundu!
Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, olağan divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Kemerburgaz'daki tesisleşme hakkında bilgi veren Özbek, "Mevcut tesislerimiz, Galatasaray'ın büyüklüğüne göre tesisler değil. Geçen hafta Eyüpspor'un tesislerini gezdim. Galatasaray Başkanı olarak utandım. Artık Kemerburgaz'a taşınmak zorundayız." ifadelerini kullandı. İşte o sözler...
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