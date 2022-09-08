GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Mathias Ross İstanbul'da
Transferin bitmesine kısa bir süre kala atağa kalkan Galatasaray 21 yaşındaki Danimarkalı stoper Mathias Ross ile anlaşmaya varmıştı. Ross, sağlık kontrollerinden geçmek için İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler...
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