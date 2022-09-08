GALATASARAY TRANSFER HABERLERİ: Yusuf Demir İstanbul'a geldi!
Transfer çalışmalarına son sürat devam eden Galatasaray, sürpriz bir ismi daha kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı takım, bir dönem Barcelona'da forma giyen Yusuf Demir'i renklerine bağladı. 19 yaşındaki oyuncu, G.Saray'la sözleşme imzalamak için İstanbul'a geldi. İşte ilk görüntüler... | Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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