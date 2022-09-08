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GALATASARAY TRANSFER HABERİ: Emre Akbaba ile yollar ayrılıyor! İşte yeni adresi

A Spor yorumcusu Mehmet Özcan, Son Sayfa programında Galatasaray ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Özcan, Konyaspor, Galatasaray'dan Emre Akbaba'yı istiyor. Görüşmeler başladı. Galatasaray'ın yaptığı transferler sonrası Emre Akbaba takımdan ayrılmak isteyebilir" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

08 Eylül 2022 | 08:59
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