02 Mart 2020, Pazartesi
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Galatasaray seriyi 8 maça çıkardı
Süper Lig'de 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray evinde Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup etti ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.
02.03.2020
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