Fatih Terim ve Hamza Hamzaoğlu'ndan birlik mesajı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve Gençlerbirliği Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu maç sonu basın toplantısına beraber katıldı. Terim ve Hamzaoğlu, İdlib'de yaşanan hain saldırı sonrası maç değerlendirmesi yapmayarak toplumsal birlik ve beraberlik mesajı verdi.