Erman Toroğlu'ndan flaş Galatasaray yorumu! "Pes diyeceğim"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray - Gençlerbirliği maçının ilk yarısını Devre Arası programında değerlendirdi. Toroğlu, "Galatasaray'da bu sene çok sürpriz çıktı ve hepsi de oynuyorlar. Oynadıkları zaman 'neden oynadılar' diyemedin ve şu anda Galatasaray yukarıda. Herkes 'Galatasaray aradan sıyırır mı?' diye soruyor. Galatasaray bu sene de sıyırırsa pes diyeceğim." ifadelerini kullandı.