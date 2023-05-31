Galatasaray şampiyonluk kupasını Fenerbahçe maçında istiyor
Galatasaray, Anakaragücü'nü 4-1 mağlup ederek 23. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılılardaki gelişmeleri A Spor yorumcusu Suat Umurhan aktardı. İşte Umurhan'ın sözleri...
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