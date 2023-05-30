Galatasaray taraftarı Florya'da şampiyonluğu kutluyor! İşte o görüntüler
Galatasaray, Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup etmesi sonrası şampiyonluğunu ilan etti. Bu zafer sonrası sarı kırmızılı taraftarlar şampiyonluğu kutlamak için Florya'ya akın etti. İşte Galatasaraylı taraftarların Florya'daki şampiyonluk kutlamalarından görüntüler...
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