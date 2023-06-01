Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki fark ne?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun şampiyonu Galatasaray oldu. Fenerbahçe ise bu sonucun ardından şampiyonluk hasretini 9 yıla çıkardı. A Spor yorumcusu Taner Karaman bu konu hakkında dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
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