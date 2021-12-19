19 Aralık 2021, Pazar
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GALATASARAY HABERLERİ - Zorbay Küçük Galatasaraylı futbolculara 'Go Lan' dedi mi? Erman Toroğlu açıkladı!
Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanan Galatasaray - Başakşehir maçını yöneten hakem Zorbay Küçük'ün sarı-kırmızılı futbolculara 'Go lan' dediği iddia edilmişti. Yaşananların perde arkasını Takım Oyunu programında açıklayan A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Duyumum, hakem 'Go lan' demiyor 'Go away (uzaklaş)' diyor. Necati Ateş, Zorbay Küçük'e 'Sen benim oyuncuma yalancı mı diyorsun?' diyor, hakem 'Evet' diyor." ifadelerini kullandı. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
19.12.2021
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