Dikkat çeken Galatasaray yorumu! "Takımda eksik olan..."

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray sahasında Başakşehir'i ağırladı ve 1-1 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla birlikte ligde oynadığı son 6 maçtan da galibiyetle ayrılamazken, A Spor yorumcusu Mahmut Alpaslan çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Alpaslan, "Galatasaray'da eksik olan takım oyunu. Ferdi oyuncuların performanslarıyla bir yere gelmeye çalışıyorlar." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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