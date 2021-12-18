18 Aralık 2021, Cumartesi
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Okaka'nın golünden önce Marcao'ya faulü var mı? Erman Toroğlu değerlendirdi!
Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Medipol Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Maçın 20. dakikasında turuncu-lacivertliler Okaka'nın golüyle öne geçerken, sarı-kırmızılı takım faul itirazında bulundu. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu pozisyonu yorumladı ve "Pozisyon net gol." şeklinde konuştu. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
18.12.2021
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