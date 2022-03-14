GALATASARAY HABERLERİ - Inaki Pena mı Muslera mı?
Galatasaray'da UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile oynanan karşılaşmada sergilediği performansla göz dolduran Inaki Pena adeta kale benim mesajını verdi. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'da Pena'nın performansı kalan maçlar öncesinde 1 numaranın kendisi olacağını gösteriyor. Pena kalan maçlarda olağanüstü bir hata yapmazsa Muslera yedek olarak sezonu tamamlar.." dedi.
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