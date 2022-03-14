GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ HABERİ - | Taner Karaman: Galatasaray'daki futbolcuların...
GALATASARAY BEŞİKTAŞ DERBİ HABERİ - Süper Lig'in 29. haftasında evinde Beşiktaş'ı konuk edecek Galatasaray'da hedef mutlak galibiyet. Sarı-kırmızılılarda bu karşılaşma öncesi son detayları A Spor yorumcusu Taner Karaman aktardı. Karaman, "Cicaldau, Feghouli, Pulgar, Nelsson ve Marcao için ne ifade ediyor? Bu futbolcuların aklında derbide sakatlanmayıp Barcelona maçına ilk 11'de başlamak var. Futbolcu geleceğini düşünür." ifadelerinde bulundu.
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