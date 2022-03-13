Galatasaray'da o isme tam not! "Transfere rekoru kırabilir"
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Barcelona ile oynadığı mücadelede futbolcuların sergilediği performans göz doldurdu. Sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Kerem Aktürkoğlu İspanya'da sergilediği futbolcu İstanbul'da da sergilerse transfer rekoru kırabilir." dedi.
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