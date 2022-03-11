GALATASARAY HABERLERİ: G.Saray kafilesi İzmir'de!
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. İstanbul'daki olumsuz hava şartları nedeniyle İzmir'e uçan sarı-kırmızılı takım, şehre ulaştı. İşte o görüntüler... | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
04:42
G.Saray kafilesi İzmir'de! 11 Mart 2022 | 12:00
00:59
Uluç'tan Torrent'e sert eleştiri! 11 Mart 2022 | 12:00
01:07
Uluç'tan flaş Terim sözleri! "G.Saray tur atlardı" 11 Mart 2022 | 12:00
00:28
Feghouli'den Barcelona'ya gözdağı! "Ateş gibi geçecek" 11 Mart 2022 | 12:00
07:06
Nihat Kırmızı A Spor'a konuştu! "Beşiktaş'tan anlayış bekliyoruz" 11 Mart 2022 | 12:00
02:28
Aslan İstanbul'a dönemiyor! İşte son gelişmeler... 11 Mart 2022 | 12:00
02:04
Flaş Torrent sözleri! "Terim'den ilham aldı" 11 Mart 2022 | 12:00
01:35
Çarpıcı yorum! "Sezonun özeti gibiydi" 11 Mart 2022 | 12:00