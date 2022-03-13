Galatasaray'da o futbolcuya büyük övgü! "Performansıyla kahraman oldu"
Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında derbi mücadelesinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele öncesi sarı-kırmızılılarda yaşanan son detayları A Spor yorumcusu Savaş Çorlu değerlendirdi. Çorlu, "Galatasaray'ın Barcelona maçında Sacha Boey sergilediği performansla göz doldurdu. Kerem Aktürkoğlu ile birlikte maçın öne çıkan kahramanları oldular." dedi.
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