GALATASARAY HABERLERİ: Hıncal Uluç'tan Domenec Torrent'e sert eleştiri! "Derhal uzaklaştırılması lazım"
UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray deplasmanda Barcelona karşı karşıya geldi ve sahadan 0-0 beraberlikle ayrıldı. A Spor yorumcusu Hıncal Uluç, sarı-kırmızılıların maçtaki performansını değerlendirirken, teknik direktör Domenec Torrent'i de sert sözlerle eleştirdi. Uluç, "Torrent'in Galatasaray'dan derhal uzaklaştırılması lazım." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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