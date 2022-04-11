GALATASARAY HABERLERİ - Gomis'in şaşırtan istatistiği! "Sadece 3 kez..."
Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe'ye konuk oldu. Dev derbiyi 2-0 kaybeden Galatasaray gol pozisyonu bulmakta da zorlandı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Bafetimbi Gomis hakkında şaşırtan bir istatistik paylaştı. Uzundurukan, "Gomis ilk yarıda sadece 3 kez topla buluştu. Takım arkadaşların sana top atamıyorsa sen top almaya gideceksin." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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