GALATASARAY HABERLERİ - Flaş Torrent eleştirisi! "Kime katkısı var?"
Galatasaray'da alınan kötü sonuçların ardından Domenec Torrent eleştirilerin odak noktasında geldi. A Spor yorumcusu Ogün Şahinoğlu çarpıcı ifadelerde bulundu. Şahinoğlu, "Torrent'ten sonra Van Aanholt dışında performansı yükselen oyuncu yok. Diğer oyuncular aynı performansını sürdürüyor." dedi.
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