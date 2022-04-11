GALATASARAY HABERLERİ - Çarpıcı Muslera sözleri! "Bu takımdan gitmeli"
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe'ye deplasmanda 2-0 mağlup olan Galatasaray, puan tablosunda arka sıralarda kaldı. Uzun bir sakatlık süreci geçiren Fernando Muslera son maçlarda kaleyi tekrar devraldı. A Spor yorumcusu Zeki Uzundurukan, Uruguaylu file bekçisini sert sözlerle eleştirdi. Uzundurukan, "Muslera artık misyonunu tamamlamış. Bu takımdan gitmeli. İkinci goldeki refleksi nedir? Rezalet. Muslera değil bu." dedi. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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