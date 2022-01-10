GALATASARAY HABERLERİ - Galatasaray'da Fatih Terim dönemi sona erdi!

Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi sona erdi. Öğle saatlerinde Başkan Burak Elmas ve Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda bir araya geldi. 15 dakika süren toplantıdan sonra Fatih Terim stadyumdan ayrıldı ve Burak Elmas, yönetim kurulu ile toplantıya devam etti. Yapılan toplantılardan sonra iki taraf anlaşarak yolları ayırdılar. A Spor muhabiri Emre Kaplan ile A Spor yorumcusu Serhan Türk son durumu konuştular. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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