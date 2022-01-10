Burak Elmas Fatih Terim ile görüştü!

Galatasaray'da kötü gidişat devam ediyor. Son olarak Süper Lig'in 20. haftasında evinde Giresunspor'a 1-0 mağlup olan sarı kırmızılı kulüpte Başkan Burak Elmas ile Teknik Direktör Fatih Terim, Nef Stadyumu'nda bir araya geldi. 15 dakika süren toplantı sonrasında Terim stadyumdan ayrılırken, Başkan Elmas kurmayları ile toplantıyı sürdürdü. Detayları A Spor muhabiri Emre Kaplan aktardı. İşte detaylar. | Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

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